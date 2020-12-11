Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecekAraştırma şirketi açıkladı: Türkiye'de salgın 2021'de biter!Sosyal medya platformlarına ikinci ceza: Her biri 30 milyon lira ödeyecekBursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıTRT'den yepyeni proje! Kıvanç Kasabalı sunumuyla "Şehirden Uzakta" belgeseli geliyorÜzen haber! CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba korona nedeniyle hastaneye kaldırıldıGelinim Mutfakta Su Muhallebisi tarifi | Su Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Dünyanın en yeşil kampüsleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite varBugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma maç programı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen büyük beden moda programı "Doya Doya Moda"da birbirinden güzel 7 kadın, her gün farklı konseptlerde yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal 11 Aralık Cuma tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 10  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Seray Hanımın Konseptleri" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 10 Aralık Perşembe gününün  birincisi olan yarışmacı 20 puanla Sabiha oldu. Bahar Candan yarışmaya yine damga vurdu. Candan, Ceren'e asistan demesinin ardından bu bölümde çay ikam edip onun yardımcısı olabileceğini söylemesi ile Ceren'in ve jürinin gönlünü aldı. Peki haftanın dördüncü gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK HAFTANIN FİNALİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (10 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT