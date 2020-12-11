Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 10 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Seray Hanımın Konseptleri" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 10 Aralık Perşembe gününün birincisi olan yarışmacı 20 puanla Sabiha oldu. Bahar Candan yarışmaya yine damga vurdu. Candan, Ceren'e asistan demesinin ardından bu bölümde çay ikam edip onun yardımcısı olabileceğini söylemesi ile Ceren'in ve jürinin gönlünü aldı. Peki haftanın dördüncü gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.