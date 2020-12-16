Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 8 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Görümcem Evleniyor" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. Konuk olarak programda Kobra Murat yer aldı. 8 Ocak Cuma gününün birincisi ise 9 haftadır yarışmada olan Ceren oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak konusu. Peki 11 Ocak Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz