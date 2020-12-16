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Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 11 Ocak Pazartesi programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 8 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Görümcem Evleniyor" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. Konuk olarak programda Kobra Murat yer aldı. 8 Ocak Cuma gününün birincisi ise 9 haftadır yarışmada olan Ceren oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak konusu. Peki 11 Ocak Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA CANLI YAYIN İZLE | 11 OCAK PAZARTESİ

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 8 OCAK CUMA | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 11 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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