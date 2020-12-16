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Doya Doya Moda CANLI İZLE 13 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 13 Ocak Çarşamba programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 13 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 12 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Fanlarıyla Buluşuyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. Konuk olarak programa geçen sezonun birincisi Betül yer aldı. 12 Ocak Salı gününün birincisi ise Ceren oldu. Haftanın üçüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak konusu. Peki 13 Ocak Çarşamba günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE | 13 OCAK ÇARŞAMBA

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 12 OCAK SALI

Doya Doya Moda CANLI İZLE 13 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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