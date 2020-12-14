Doya Doya Moda CANLI İZLE 14 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 11 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Dergi Kapağı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 11 Aralık cuma haftanın birincisi olan isim uzun bir aradan son Sabiha oldu. Birben'in birinciliği az bir fark ile Sabiha'ya kaptırması sonucu suratının düşmesi kameralardan kaçmadı. Haftanın elen ismi ise yarışmaya yeni katılan Tuğba ilk haftasında elendi. Peki haftanın ilk gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.