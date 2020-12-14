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Doya Doya Moda CANLI İZLE 14 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen büyük beden moda programı "Doya Doya Moda"da birbirinden güzel 7 kadın, her gün farklı konseptlerde yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 14 Aralık Pazartesi tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 14 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 11  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Dergi Kapağı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 11 Aralık cuma haftanın birincisi olan isim uzun bir aradan son Sabiha oldu. Birben'in birinciliği az bir fark ile Sabiha'ya kaptırması sonucu suratının düşmesi kameralardan kaçmadı. Haftanın elen ismi ise yarışmaya yeni katılan Tuğba ilk haftasında elendi. Peki haftanın ilk gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 14 ARALIK CANLI YAYIN İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (11 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 14 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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