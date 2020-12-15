Doya Doya Moda CANLI İZLE 15 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 14 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Serbest" konsept ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 14 Aralık pazartesi günün birincisi olan yarışmacı Rabia oldu. Yeni haftada Sabiha'nın olmayışı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Jürinin yaptığı açıklamaya göre Sabiha bir kaç hafta özel bir sebepte dolayı olamayacak. Yarışmaya bu nedenle iki yarışmacı katıldı ve beklentinin altında kaldılar. Peki 15 Aralık gününün konsepti ne olacak? Günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.