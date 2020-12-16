Doya Doya Moda CANLI İZLE 15 Ocak Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 14 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Nikah Şahidi Şıklığı" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Ümraniye'de tamamladılar. 14 Ocak Perşembe gününün birincisi ise Ceren oldu. Haftanın final gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak konusu. Peki 15 Ocak Cuma günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz