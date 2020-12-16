Doya Doya Moda CANLI İZLE 16 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 14 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Pul Payet Şıklığı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 15 Aralık salı günün birincisi olan yarışmacı Rabia oldu. Haftaya çok iyi bir giriş yapan Rabia üst üste gün birincisi oldu. Rabia'nın bu başarısı, Özde'nin sinirlerini bozmasının yanı sıra şüphelenmesini de sağladı. Özde, Rabia'nın mağaza çalışanlarından yardım aldığını öne sürdü. Bahar Canda yine yapacağını yaptı, Rabia'yı odaya kilitledi ve bunun üzerine gerginlik yaşandı. Peki 16 Aralık Çarşamba gününün konsepti ne olacak? Günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz