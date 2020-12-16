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Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 18 Ocak Pazartesi programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 15 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Maskeli Balo" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 15 Ocak Cuma gününün birincisi ise Birben ve partneri oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak konusu. Peki 18 Ocak Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 18 OCAK PAZARTESİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 15 OCAK CUMA

Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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