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Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Kasım Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Fenomen program Doya Doya Moda'da 7 büyük beden kadın her gün farklı konsept ve kombinleriyle yarışmaya devam ediyor. Yarışmacıların arasındaki kıyasıya rekabet olan programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu , Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 19 Kasım 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Kasım Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Son yarışmanın bölümünde konsept 'Jüri Yemeğe Geliyor' olmuştu. Yarışmacılar, konsept kapsamında mutfağa girip yemeklerini hazırladı ve jürinin beğenisine sundu. Bahar Candan'ın pilavı, 'tuzuyla' fark yarattı. Çarşamba gününün birincisi ise 14 puanla Özde oldu. Yarışmacılardan Ceren keskin ise kombin yapmadan jüri karşısına çıktığı için oylamaya dahil edilmedi.

Doya Doya Moda yepyeni konsepti ile TV8 ekranlarında. Hafta içi her gün saat 14.15  itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz kuşağının fenomen programı  DOYA DOYA MODA'yı izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 19 KASIM PERŞEMBE İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (18 Kasım Çarşamba) YOUTUBE

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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