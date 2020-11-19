Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Kasım Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Son yarışmanın bölümünde konsept 'Jüri Yemeğe Geliyor' olmuştu. Yarışmacılar, konsept kapsamında mutfağa girip yemeklerini hazırladı ve jürinin beğenisine sundu. Bahar Candan'ın pilavı, 'tuzuyla' fark yarattı. Çarşamba gününün birincisi ise 14 puanla Özde oldu. Yarışmacılardan Ceren keskin ise kombin yapmadan jüri karşısına çıktığı için oylamaya dahil edilmedi.

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DOYA DOYA MODA 19 KASIM PERŞEMBE İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (18 Kasım Çarşamba) YOUTUBE