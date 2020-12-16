Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle o yollar trafiğe kapatıldıAdana'daki çocuk parkında dehşet: Kafasından ve göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulundu!Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?Kısıtlamayı hiçe sayan mekanlara baskın: 97 bin 132 lira ceza2021 STS sınavı ne zaman? 2021 STS Tıp Doktorluğu Sınavı ne zaman?Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Antalya’da kuralları hiçe sayan gencin evlilik teklifi pahalıya mal olduSağlık Bakanlığı duyurdu: İşte aşı olacakların uyması gereken 15 kural!Doya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul-7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 19 Ocak Salı programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 18 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "TV Şovuna Davetlisiniz" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 18 Ocak pazartesi gününün birincisi ise Birben ve partneri oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 19 Ocak Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 19 OCAK SALI CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 18 OCAK 2021

Doya Doya Moda CANLI İZLE 19 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT
1 Yorum