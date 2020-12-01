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Doya Doya Moda CANLI İZLE 1Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in popüler programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 kadının her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 1 Aralık 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 1Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 30 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Sokak Şıklığı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 30 Kasım Pazartesi gününün birincisi olan yarışmacı Ceren oldu. Bugün Rabia ile Birben arasında soğuk rüzgarlar esecek. Bahar Candan ise Rabia'ya sırt çevirdi. Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 1 ARALIK SALI CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (30 KASIM) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 1Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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