Doya Doya Moda CANLI İZLE 2 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 1 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Abiye Şıklığı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Ümraniye'de tamamladılar. 1 Aralık çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı Özde oldu. Bugün Rabia ile Birben arasında soğuk rüzgarlar esecek. Bahar Candan ise Özde'ye yanaşmaya çalışıyor. Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOY DOYA MODA 2 ARALIK ÇARŞAMBA CANLI İZLE

DOAYA DOYA MODA SON BÖLÜM (1 Aralık) YOUTUBE