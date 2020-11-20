Doya Doya Moda CANLI İZLE 20 Kasım Cuma | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 19 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar ilham aldıkları kadın karakterler konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de yaptılar. Son bölümün birinciliğini ise Özde, Bahar ve Ceren paylaştı. Yarışmaya Sabiha'nın podyumdan düşmesi damga vururken, Bahar'la aralarındaki tartışmalar ise jürilerden Seray Sever'i fazlasıyla kızdırdı. Yeni bölümünde yarışmacılar bu kez gelinlikleriyle podyumda kuğu gibi süzülecekler.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmanın final gününde neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı yepyeni konseptiyle final gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 20 KAISM CUMA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (19 Kasım Perşembe) YOUTUBE