Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Fernando Muslera, Denizlispor maçında oynayacak mı?Kocaeli'de kan donduran olay, adeta vahşet! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdüNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Ocak Çarşamba 2021CHP'yi karıştıracak iddia: Üç kilit isim, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçiyor!Apple'a Telegram'dan şok dava! Uygulama mağazasından kaldırılsın talebiCSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2021 ne kadar? Jandarma Uzman çavuş ne kadar maaş alıyor 2021?Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladıCem Belevi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Zehra Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı! Ümit Oruç kimdir?Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 20 Ocak 2021 Çarşamba? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 20 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 20 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 20 Ocak Çarşamba programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 20 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 19 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Ödül Törenine Katılıyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Ümraniye'de tamamladılar. 19 Ocak Salı gününün birincisi ise Rabia ve Emre oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 20 Ocak Çarşamba günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 20 OCAK ÇARŞAMBA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İLZE | 19 OCAK 2021

Doya Doya Moda CANLI İZLE 20 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT
1 Yorum