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Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 21 Aralık Pazartesi tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 18  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Kemalin Konseptleri" ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 18 Aralık cuma haftanın birincisi olan isim uzun bir aranın ardından Birben Coşkun oldu. Haftanın finalinde jüriden bir sürpriz geldi ve bu hafta eleme yapmadılar. Peki 21 Aralık Pazartesi günün birincisi kim olacak? Elenen yarışmacı kim? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK PAZARTESİ CANLI YAYIN İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (18 ARALIK) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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