Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 18 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Kemalin Konseptleri" ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 18 Aralık cuma haftanın birincisi olan isim uzun bir aranın ardından Birben Coşkun oldu. Haftanın finalinde jüriden bir sürpriz geldi ve bu hafta eleme yapmadılar. Peki 21 Aralık Pazartesi günün birincisi kim olacak? Elenen yarışmacı kim? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz