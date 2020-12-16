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  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 21 Ocak Perşembe programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 20 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Mangal Partisi" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 20 Ocak Çarşamba gününün birincisi ise Ceren oldu. Haftanın dördüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 21 Ocak Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 21 OCAK PERŞEMBE CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 20 OCA ÇARŞAMBA

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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