Doya Doya Moda CANLI İZLE 22 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE
TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 22 Aralık Salı tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 21 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Mesleğinde İlk Günün" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 21 Aralık Pazartesi günün birinciliğini dört yarışmacı tam puan alarak paylaştı. Peki 22 Aralık Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.
TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz