Doya Doya Moda CANLI İZLE 22 Ocak Cuma | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 21 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Kış Defilesinde Podyuma Çıkmak" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 21 Ocak Perşembe gününün birincisi ise Ceren ile Erhan oldu. Haftanın final gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 22 Ocak Cuma günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 13.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz