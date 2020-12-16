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Doya Doya Moda CANLI İZLE 22 Ocak Cuma | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 22 Ocak Cuma programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 22 Ocak Cuma | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 21 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Kış Defilesinde Podyuma Çıkmak" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 21 Ocak Perşembe gününün birincisi ise Ceren ile Erhan oldu. Haftanın final gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 22 Ocak Cuma günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 22 OCAK CUMA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 21 OCAK PERŞEMBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 21 Ocak Perşembe | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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