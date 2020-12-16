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Doya Doya Moda CANLI İZLE 24 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 24 Aralık Perşembe tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 24 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 23  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Serbest Şıklık" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 23 Aralık Çarşamba günün birincisi 14 puan alarak Sabiha oldu. Peki 24 Aralık Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 24 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (23 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 24 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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