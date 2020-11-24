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Doya Doya Moda CANLI İZLE 24 Kasım Salı | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in Popüler programı Doya Doya Moda'da 7 büyük beden kadın her gün farklı konsept ve kombinleriyle yarışmaya devam ediyor. Yarışmacıların rekabet içinde olduğu programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 24 Kasım 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 24 Kasım Salı | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 23 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Gelinlik" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise bu  defa farkı bir semtte Nişantaşı'nda yaptılar. Son bölümün ve haftanın birincisi Özde Karacan oldu. Haftalardır programda yarışan ve yarışmanın en büyük bedeni olan Rümeysa, Ceren ile potaya girdi. Haftanın elenen ismi ise Rümeysa oldu. Yakın arkadaşı özde gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni bölümünde yepyeni konseptle yarışacaklar.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 24 KASIM SALI CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (23 Kasım Pazartesi) YOUTUBE

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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