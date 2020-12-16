Doya Doya Moda CANLI İZLE 25 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 25 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Etnik" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 24 Aralık Perşembe günün birincisi 20 puan alarak Sabiha oldu. Peki 25 Aralık Cuma günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz