Doya Doya Moda CANLI İZLE 25 Kasım Çarşamba | TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 24 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Öğretmenler Günü Balosu" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik semtinde tamamladılar. 24 Kasım gününün birinci ismi yepni yarışmacılardan ilgi çeke Ceren oldu. Final günü potaya kalan Ceren için büyük gelişme olduğunu öne süren jürilerde bu gidişattan memnun kaldı. 25 Kasım Çarşamba günü yarışmacılar "Avangart" konseptinde yarışacaklar...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın üçüncü gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 25 KASIM ÇARŞAMBA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (24 Kasım) YOUTUBE