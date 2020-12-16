Doya Doya Moda CANLI İZLE 25 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 22 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Program Galasına Gidiyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 22 Ocak Cuma gününün birincisi ise Rabia ile Emre oldu. Yarışmaya veda eden Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 25 Ocak Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 15.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz