Doya Doya Moda CANLI İZLE 26 Kasım Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 25 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Sınır Sizsiniz/ Avangart" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy semtinde tamamladılar. 25 Kasım çarşamba gününün birinci ismi yeni yarışmacılardan ilgi çeken Bahar Candan oldu. Bahar Candan'ın bu hafta ikinci defa 1. oldu. Haftanın son gününe yaklaşırken acaba bu haftanın kolyesini Candan mı alacak soruları kafada oluşmaya başladı. 26 Kasım Perşembe günü yarışmacılar yeni konseptleri ile hangi semtte yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın üçüncü gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 26 KASIM PERŞEMBE CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (25 Kasım Çarşamba) YOUTUBE