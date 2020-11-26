Doya Doya Moda CANLI İZLE 26 Kasım Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE
TV8'in fenomen programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 kadının her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 26 Kasım 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 25 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Sınır Sizsiniz/ Avangart" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy semtinde tamamladılar. 25 Kasım çarşamba gününün birinci ismi yeni yarışmacılardan ilgi çeken Bahar Candan oldu. Bahar Candan'ın bu hafta ikinci defa 1. oldu. Haftanın son gününe yaklaşırken acaba bu haftanın kolyesini Candan mı alacak soruları kafada oluşmaya başladı. 26 Kasım Perşembe günü yarışmacılar yeni konseptleri ile hangi semtte yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...
TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın üçüncü gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 26 KASIM PERŞEMBE CANLI İZLE
DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (25 Kasım Çarşamba) YOUTUBE