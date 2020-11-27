Doya Doya Moda CANLI İZLE 27 Kasım Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE
TV8'in fenomen programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 kadının her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 27 Kasım 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 26 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Tasarımcıların Kıyafetleri" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy semtinde tamamladılar. 26 Kasım perşembe gününün birinci ismi 20 tam puanla, Cemil İpekçi tasarımıyla gelen Aleyna oldu. Haftanın finaline gelinmişken günün birincisi merak konusu oldu. 27 Kasım Cuma günü yarışmacılar "Roman Kadını" konseptleri ile yarışacaklar. Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...
TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın final gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 27 KASIM CUMA CANLI İZLE
DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (26 Kasım Perşembe) YOUTUBE