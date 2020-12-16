Avrupa'nın en gollü 3'üncü ligi, Süper Lig!Prof. Dr. Saltık'tan uyarı: Okullar söylenen tarihte açılırsa bedeli ağır olur!Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladıWest Bromwich Manchester City maç özeti izle 0-5!Holokost Soykırımı nedir? | Holokost ne demek? | 27 Ocak Holokost anma günüEurojackpot Nedir? Nasıl oynanır? Eurojackpot ne zaman çekilir? Hangi ülkelerde oynanıyor?Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta Baklalı Yaprak Dolması tarifi | Baklalı Yaprak Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Holokost Anma Günü mesajı: Uluslararası toplum harekete geçmelidirNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Ocak Çarşamba 2021
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 27 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 27 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 27 Ocak Çarşamba programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 27 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 26 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Ünlü Bir Dergide Kış Modasını Tanıtmak" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 26 Ocak Salı gününün birincisi ise Ceren ile Ahmet oldu. Yarışmaya veda eden Kemal Doğulu'nun koltuğunda kimin yer alacağı merak edilirken İvana Sert'in katılması ile jüri kadrosu tamamlandı. Peki 27 Ocak Çarşamba günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 15.00' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 27 OCAK ÇARŞAMBA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | 26 OCAK SALI 2021

Doya Doya Moda CANLI İZLE 27 Ocak Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum