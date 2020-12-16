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Doya Doya Moda CANLI İZLE 28 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 28 Aralık Pazartesi tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 28 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 25  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Ben Senim" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 25 Aralık Cuma günü haftanın birincisi olan yarışmacı Sabiha oldu. Final gününde yarışmacıları ve jüriyi ise derinden etkileyen bir sürpriz karar bekliyordu. Jüri üyelerinden sevilen isim Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılma kararı herkesi çok üzdü. Bu duygu yüklü anların ardından bu hafta eleme yapılmadı. Şimdi ise boş kalan koltuğu kimin dolduracağı merak konusu. Peki 28 Aralık Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 28 ARALIK PAZARTESİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA 25 ARALIK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 28 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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