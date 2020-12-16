Doya Doya Moda CANLI İZLE 28 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 25 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Ben Senim" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 25 Aralık Cuma günü haftanın birincisi olan yarışmacı Sabiha oldu. Final gününde yarışmacıları ve jüriyi ise derinden etkileyen bir sürpriz karar bekliyordu. Jüri üyelerinden sevilen isim Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılma kararı herkesi çok üzdü. Bu duygu yüklü anların ardından bu hafta eleme yapılmadı. Şimdi ise boş kalan koltuğu kimin dolduracağı merak konusu. Peki 28 Aralık Pazartesi günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz