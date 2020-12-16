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Doya Doya Moda CANLI İZLE 29 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 29 Aralık Salı tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 29 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 28  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yırtmaç Şıklığı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 28 Aralık Pazartesi gününün  birincisi olan yarışmacı 19 puanla Özde oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak Hande Demir Acar yer aldı.  Peki 29 Aralık Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 29 ARALIK SALI CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA 28 ARALIK SON BÖLÜM İZLE | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 29 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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