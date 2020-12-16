Doya Doya Moda CANLI İZLE 29 Aralık Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 28 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yırtmaç Şıklığı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 28 Aralık Pazartesi gününün birincisi olan yarışmacı 19 puanla Özde oldu. Haftanın ilk gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak Hande Demir Acar yer aldı. Peki 29 Aralık Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz