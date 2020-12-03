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Doya Doya Moda CANLI İZLE 3 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 büyük beden kadın her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal 3 Aralık 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 3 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 2 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yarışma Birincisi Gündüz Kuşağına Konuk Olur" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 2 Aralık çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı Rabia oldu. Aleyna ise konsept dışı olduğu için puanlamadı. Rabia'nın yarışmaya dönmesiyle gün birincisi seçilmesi tüm dengeleri değiştiriyor gibi hissedildi. Bugün yarışmacılar Bakırköy'de alışverişlerini yapacaklar. Peki günün Konsepti n olacak? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 3 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE (2 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 3 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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