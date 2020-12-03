Doya Doya Moda CANLI İZLE 3 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 2 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yarışma Birincisi Gündüz Kuşağına Konuk Olur" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 2 Aralık çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı Rabia oldu. Aleyna ise konsept dışı olduğu için puanlamadı. Rabia'nın yarışmaya dönmesiyle gün birincisi seçilmesi tüm dengeleri değiştiriyor gibi hissedildi. Bugün yarışmacılar Bakırköy'de alışverişlerini yapacaklar. Peki günün Konsepti n olacak? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.