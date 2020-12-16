Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 30 Aralık Çarşamba 2020Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 30 Aralık Çarşamba| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? | Kısa çalışma ödeneği nedir? Uzayacak mı son dakikaAntalya'da "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yaptılar: 2 gözaltıEtimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEKemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan müjdeli haber geldi! Anne oluyor!Doya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞDolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel döviz kurları
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 30 Aralık Çarşamba tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 29  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yılbaşı Öncesi Davet" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Ümraniye'de tamamladılar. 29 Aralık Salı gününün  birincisi olan yarışmacı 20 tam puanla Özde oldu. Haftanın ikinci gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak Doğuş Çabakçor yer aldı. Peki 30 Aralık Çarşamba günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 30 ARALIK ÇARŞAMBA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA 29 ARALIK SO BÖLÜM İZLE | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT