Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 29 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Yılbaşı Öncesi Davet" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Ümraniye'de tamamladılar. 29 Aralık Salı gününün birincisi olan yarışmacı 20 tam puanla Özde oldu. Haftanın ikinci gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak Doğuş Çabakçor yer aldı. Peki 30 Aralık Çarşamba günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz