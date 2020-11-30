Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Kasım Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 27 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Roman Kadını" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 27 Kasım Cuma günü haftanın birincisi olan yarışmacı Bahar Candan oldu. Eleme potasına ise kimse kalmadı. Roman müzikleri ile çok eğlenen jüriden yarışmacılara bu hafta elenmeme sürprizi yapıldı. Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 30 KASIM PAZARTESİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (27 Kasım Cuma) YOUTUBE