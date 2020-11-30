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Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Kasım Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in popüler programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 kadının her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. Doya Doya Moda 30 Kasım 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Kasım Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 27 Kasım 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Roman Kadını" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 27 Kasım Cuma günü haftanın birincisi olan yarışmacı Bahar Candan oldu. Eleme potasına ise kimse kalmadı. Roman müzikleri ile çok eğlenen jüriden yarışmacılara bu hafta elenmeme sürprizi yapıldı. Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ilk gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 30 KASIM PAZARTESİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM (27 Kasım Cuma) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 30 Kasım Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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