Doya Doya Moda CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 30 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Hediye Kabul Etmiyorum" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 30 Aralık Çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı 19 puanla Özde oldu. Haftanın dördüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak şarkıcı Linet yer alıyor. Peki 31 Aralık Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz