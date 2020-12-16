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Doya Doya Moda CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 31 Aralık Perşembe tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 30  Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Hediye Kabul Etmiyorum" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 30 Aralık Çarşamba gününün  birincisi olan yarışmacı 19 puanla Özde oldu. Haftanın dördüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak şarkıcı Linet yer alıyor. Peki 31 Aralık Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 31 ARALIK YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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