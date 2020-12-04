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Doya Doya Moda CANLI İZLE 4 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 büyük beden kadın her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal 4 Aralık 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 4 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 3 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Serbest" konsept ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 3 Aralık perşembe gününün birincisi olan yarışmacı Özde oldu. Birben'in olmaması gözlerden kaçmadı. Birben özel bir durumdan dolayı bir günlüğüne yarışmada yoktu. Peki günün Konsepti ne olacak ve nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 4 ARALIK CUMA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM(3 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 4 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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