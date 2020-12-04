Doya Doya Moda CANLI İZLE 4 Aralık Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 3 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Serbest" konsept ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 3 Aralık perşembe gününün birincisi olan yarışmacı Özde oldu. Birben'in olmaması gözlerden kaçmadı. Birben özel bir durumdan dolayı bir günlüğüne yarışmada yoktu. Peki günün Konsepti ne olacak ve nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.