Doya Doya Moda CANLI İZLE 5 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 4 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Sokakta Şık Bir Mekanın Açılışına Gitmek" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. Konuk jüri olarak programda Ebru Destan yer aldı. 4 Ocak Pazartesi gününün birincisi olan yarışmacı 20 puanla Bahar Candan oldu. Haftanın ikinci gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak bugün kim yer alacak merak ediliyor. Peki 5 Ocak Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz