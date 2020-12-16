Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Hercai dizisine bomba gibi transfer! Hayranları havalara uçtu!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 5 Ocak Salı 2021Otelin küvetinde çırılçıplak halde ölü bulunan genç hostesin katillerini cinsel organındaki spermler ele verecekIsaac Kiese Thelin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?Kocaeli'de aile dramı: Geçen ay ayrıldığı eşini üç çocuğunun gözü önünde katletti!Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyorŞOK 6 Ocak 2021 kataloğu | Yeni yılın ilk haftası fırsatları için ŞOK'a girin!Özel eğitim kursları açıldı mı, açılacak mı? Kurslar ne zaman açılacak 2021 son dakika?Gençlerbirliği-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 5 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 5 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 5 Ocak Salı tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 5 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 4 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Sokakta Şık Bir Mekanın Açılışına Gitmek" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. Konuk jüri olarak programda Ebru Destan yer aldı. 4 Ocak Pazartesi gününün  birincisi olan yarışmacı 20 puanla Bahar Candan oldu. Haftanın ikinci gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda ise konuk jüri olarak bugün kim yer alacak merak ediliyor. Peki 5 Ocak Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 5 OCAK SALI CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA 4 OCAK SON BÖLÜM İZLE | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 5 Ocak Salı| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT