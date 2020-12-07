Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 4 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Güzellik Yarışması" konsept ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 4 Aralık cuma gününün ve haftanın birincisi olan yarışmacı 93 puanla yarışmaya ara verip geri dönen Rabia oldu. Potaya ise Birben v Aleyna kaldı. Elenen isim Aleyna oldu jüri ve tüm arkadaşlarını üzen ayrılık yaşandı. Peki haftanın ilk gününün konsepti ne olacak ve nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.