Uzmanlar uyarıyor, Aman dikkat! Şimdi de aşı yalanı...7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?İrem Derici sosyal medyada trend oldu! 'Kolim Tecrübesizdir!MSB açıkladı: Haftanin ve Zap'ta 11 terörist öldürüldü7 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 AYEDAŞSamsunspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Karantina Erdem Kınay'a yaramadı! İlginç zurna şovu sosyal medyada olay oldu!7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen programı Doya Doya Moda'da birbirinden güzel 7 büyük beden kadın her gün farklı konseptte yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Kemal 7 Aralık 2020 tarihli programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 4 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Güzellik Yarışması" konsept ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Pendik'te tamamladılar. 4 Aralık cuma gününün ve haftanın birincisi olan yarışmacı 93 puanla yarışmaya ara verip geri dönen Rabia oldu. Potaya ise Birben v Aleyna kaldı. Elenen isim Aleyna oldu jüri ve tüm arkadaşlarını üzen ayrılık yaşandı. Peki haftanın ilk gününün konsepti ne olacak ve nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 7 ARALIK PAZARTESİ CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM(4 Aralık) YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT