Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Ocak Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 6 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Çeyiz Sergisi" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. Konuk jüri olarak programda Suzan Kardeşler yer aldı. 6 Ocak Çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı 19 puanla Birben oldu. Haftanın dördüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda yer alacağı merak konusu. Peki 7 Ocak Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.00' da izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz