MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: 11 Ocak'ta açılıyor!Pendik Belediyesi'nden sokağa çıkma yasağında çorba ikramı!Son dakika... Süreç sona erdi, Biden ABD'nin resmen yeni başkanı oldu!Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 7 Ocak PerşembeSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 18. hafta maçları ve hakemleriSurvivor 2021 kim elendi? Survivor 2021 kimler finale kaldı?Demet Özdemir karavanda omlet yaptı!İş arayanlar dikkat! On binlerce yeni kadro açıldı: 1403 personel alımı yapılacak...İstanbulspor-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bu hafta Mucize Doktor var mı? Mucize doktor bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Ocak Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Ocak Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 7 Ocak Perşembe programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Ocak Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 6 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Çeyiz Sergisi" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. Konuk jüri olarak programda Suzan Kardeşler yer aldı. 6 Ocak Çarşamba gününün  birincisi olan yarışmacı 19 puanla Birben oldu. Haftanın dördüncü gününde Kemal Doğulu'nun koltuğunda yer alacağı merak konusu. Peki 7 Ocak Perşembe günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 14.00' da izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 7 OCAK PERŞEMBE CANLI YAYIN İZLE

DOYA DOYA MODA 6 OCAK ÇARŞAMBA SON BÖLÜM İZLE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 7 Ocak Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT