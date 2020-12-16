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Doya Doya Moda CANLI İZLE 8 Ocak Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda'da" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 8 Ocak Cuma programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda CANLI İZLE 8 Ocak Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 7 Ocak 2021 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Konseptimi Sen Belirle" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. Konuk jüri olarak programda Muazzez Ersoy yer aldı. 7 Ocak Perşembe gününün birinciliğini iki dost olan Birben ve Özde 20 tam puanla paylaştı. Haftanın finalinde Kemal Doğulu'nun koltuğunda yer alacağı merak konusu. Peki 8 Ocak Cuma günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.45' de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz

DOYA DOYA MODA 8 OCAK CUMA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE | YOUTUBE

Doya Doya Moda CANLI İZLE 8 Ocak Cuma| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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