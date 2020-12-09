Doya Doya Moda CANLI İZLE 9 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 8 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Kız Kardeşinin Nişanı" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Bakırköy'de tamamladılar. 8 Aralık Salı gününün birincisi olan yarışmacı 20 puanla Birben oldu. Peki haftanın üçüncü gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.