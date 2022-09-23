Gamze Taşkın, Doya Doya Moda yarışmasına sert bir giriş yaptı. Jüriden Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze'nin kim olduğu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Doya Doya Moda Gamze kimdir? Gamze Taşkın nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR? GAMZE TAŞKIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda yarışmasına katılan Gamze Taşkın aslen Sakaryalıdır. 30 yaşında ve bekar olan Taşkın, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir.

Haberin Devamı

Instagram hesabında da 400 bine yakın takipçisi bulunan Gamze Taşkın'ın kendisine ait marka çıkardığı biliniyor.