Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Moda programı Doya Doya Moda'nın jüri üyeliğini yapan modacı Gülşah Saaraçoğlu programının çekimleri sırasında uzun beyaz elbisesi ile podyumda yürürken dengesini kaybetti ve bir anda yere kapaklandı.

Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere düşen ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.