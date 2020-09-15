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  3. Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yere kapaklandı!

Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yere kapaklandı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın güzel jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu çekimler sırasında elbisesinin azizliğine uğradı. Saraçoğlu podyumda yürürken bir anda ayağı takıldı ve neye uğradığını şaşırdı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. 

Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yere kapaklandı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Moda programı Doya Doya Moda'nın jüri üyeliğini yapan modacı Gülşah Saaraçoğlu programının çekimleri sırasında uzun beyaz elbisesi ile podyumda yürürken dengesini kaybetti ve bir anda yere kapaklandı.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahahajaksksqws????? Sonunda bi de gülüyorum???

GÜLŞAH SARAÇOĞLU (@gulsahsaracoglu)'in paylaştığı bir gönderi ()

Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere düşen ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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