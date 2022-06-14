2019 -2021 yıllarında TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda programı yeniden ekranlara geliyor. Acun Ilıcalı’nın kendi kanalında ekrana gelen programın yapımcılığı Talya Prodüksiyon tarafından yapılan Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Doya Doya Moda ne zaman başlayacak? Jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır?' sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni bölümleri ile yaz sezonu ekrana gelecek olan Doya Doya Moda programının ne zaman ekrana geleceği hakkında bir açıklama yer alamamaktadır.

JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bu sene programdaki jüri üyelerinin kim olacağı da merak ediliyor. 2022 sezonunda jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez kesin olarak yer alırken diğer iki jüri üyesinin kim olacağı henüz belli değildir.

DOYA DOYA MODA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Şıklığına güvenen yarışmacıların yer alabileceği Doya Doya Moda programına başvuru yapmak isteyen kişiler www.doyadoyamoda.biz adresinden yapılabilir. Başvuru formunu doldurarak programa katılım sağlayabilirsiniz.