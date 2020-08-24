Doya Doya Moda Özde Karacan kimdir? Kaç yaşında? Instagram hesabı ve sevgilisi kim?

Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılar arasından her hafta bir kişi eleniyor ve yerine yeni bir yarışmacı katılıyor. BU hafta ise büyük beden yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği yarışma programı Doya Doya Moda'ya yeni gelen yarışmacı herkesi şaşırttı. Yarışmaya geçen sene katılan ve damgasını vuran Özde Karacan oldu. Peki Özde Karacan kimdir? Kaç yaşında? Instagram hesabı ve sevgilisi kim?

DOYA DOYA MODA ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Mersin'den katılıyor. 28 yaşında. Takı ve aksesuar işi yapıyor. 10 Mart 2020 Doya Doya Moda'ya dahil olan ve kendine ait takı aksesuar mağazası olan yeni yarışmacı Özde Karacan, giyimiyle jürinin dikkatini çekmişti. ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını ortaya koyan Özde, katıldığı ilk hafta birinci olarak altın kolyeyi kazanmıştı. Özde Karacan, Nisan ayından beri programda yoktu.

Doya Doya Moda Özde, yarışmadan elenmedi. Geçtiğimiz haftalarda midesinden ameliyat olduğu açıklanan Özde'nin doktor tavsiyesi ile evde istirahat etmesi gerektiği ve bu nedenle de yarışmaya gelemediği açıklandı.

YÜZÜ GÖSTERİLMEDİ AMA TANINDI

Doya Doya Moda'nın yayınlanan fragmanında Özde Karacan'ın yüzü gösterilmedi ancak izleyiciler kendisini hemen tanıdı. En büyük benzerlik saçları ve renk tonu oldu. Diğer yandan sırtındaki dövme de aynı. Üzerindeki kıyafet ise butiğinde sergilediği ürünlerden biri.