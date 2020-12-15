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Doya Doya Moda puan durumu 26 Ocak Salı| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 26 Ocak Salı günün birincisi kim oldu? Fenomen program "Doya Doya Moda" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılar yepyeni konseptleri ile yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? İşte detaylar...

Doya Doya Moda puan durumu 26 Ocak Salı| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yeni bir konsept ile yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 26 Ocak Salı günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 26 OCAK KONSEPTİ

Günün konsepti henüz belli olmadı. Program esnasında haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA 26 OCAK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 26 Ocak Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Jüri üyelerinin puanlaması henüz başlamadı, yayın sırasında haberimizde yer verilecektir.

KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Birben 

Rabia 

Özde 

Ceren 

Bahar 

Ayşegül 

Aysu 

ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR

Batıcan 

Mehmet 

Alper 

Emre 

Ufuk 

Erhan 

Ahmet 

DOYA DOYA MODA 26 OCAK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 26 Ocak Salı günün birincisi olan yarışmacı yayın sonunda belli olacak. Program bitiminde haberimizde yer verilecektir.

Doya Doya Moda puan durumu 26 Ocak Salı| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez                                                                                                                                                Ivana Sert

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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