Doya Doya Moda puan durumu 29 Ocak Cuma| Günün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Fenomen program "Doya Doya Moda" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın üçüncü gününde yarışmacılar yepyeni konseptleri ile yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? İşte detaylar...
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın final gününde yeni bir konsept ile yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma günü puan durumu...
DOYA DOYA MODA 29 OCAK KONSEPTİ
Günün konsepti henüz belli olmadı. Program esnasında haberimizde yer alacaktır.
DOYA DOYA MODA 29 OCAK PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 29 Ocak Cuma günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Jüri üyelerinin puanlaması henüz başlamadı, yayın sırasında haberimizde yer verilecektir.
KIZLARIN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül
Aysu
ERKEKLERİN FİNALDE ALDIĞI PUANLAR
Batıcan
Mehmet
Alper
Emre
Ufuk
Erhan
Ahmet
DOYA DOYA MODA 29 OCAK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma günün birincisi olan yarışmacı yayın sonunda belli olacak. Program bitiminde haberimizde yer verilecektir.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez Ivana Sert