Ekranların sevilen büyük beden yarışması Doya Doya Moda'da alınan son dakika kararı ile saatinde değişiklik meydana geldi. Yayın akışındaki değişiklik ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından dikkat çekti. Peki Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...

DOYA DOYA MODA SAATİ Mİ DEĞİŞTİ, SAAT KAÇTA?

TV8 kanalında hafta içi her gün ekranlarda yerini alan fenomen yarışma Doya Doya Moda'da değişiklik kararı alındı. Bu karar doğrultusunda program saati 14.15'ten 13.00'a çekildi. Haftanın ilk gününden itibaren sevilen yarışma yeni saatinde izleyici karşısında olacak.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi belli oldu!

DOYA DOYA MODA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?

Her gün belirli bir konsepte göre giyinerek podyuma çıkan büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda'da haftanın birincisi altın kolye sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ediyor.