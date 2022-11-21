Geçtiğimiz hafta saat 10.30'da TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasının yeni saati vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda yarışmanın yayın saati hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Doya Doya Moda saati mi değişti 2022 ? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA SAATİ Mİ DEĞİŞTİ 2022?

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri üyeliğini yaptığı TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasının saati değişti. Geçtiğimiz haftalarda saat 10.30'da ekrana gelen program 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren saat 14.15'de ekrana gelecek.

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DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda yarışması, 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren saat 14.15'te başlayacak.

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