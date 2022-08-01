Doya Doya Moda Tina? Tina Özdemir, nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda programında yarışan, tarzı ve hareketleriyle dikkat çeken Tina'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Tina? Tina Özdemir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doya Doya Moda Tina? Tina Özdemir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmasında yer alan Tina dikkat çeken isimlerden oldu. Biz de haberimizde Doya Doya Moda Tina? Tina Özdemir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA TİNA KİMDİR? TİNA ÖZDEMİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Mart 1996 tarihinde doğan ve daha önceden modellik yapan Tina'nın İran'da da 6 sene kürek sporuyla uğraştığı biliniyor. 4 yıldır İstanbul'da yaşayan güzle yarışmacı 3 yıl önce de Berkan Özdemir ile hayatını birleştirmiştir.

Doya Doya Moda Tina? Tina Özdemir, nereli, kaç yaşında?

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