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  3. Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında?

Doya Doya Moda programından jüri Kemal Doğulu'nun vedasının ardından konuk jüriler programda yer almaya başladı. 29 Aralık Salı gününün konuğu olacak isim Doğuş Çabakçor oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilen Çabakçor araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın bugün ki konuk jürisi Doğuş Çabakçor oldu. Son zamanlarda Youtube paylaşımda bulunduğu videolar ile gündeme gelen ünlü DJ merak konusu oldu. İzleyici tarafından konuk jüri Çabakçor araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta öğretiminin ardından Fen Lisesinden mezun oldu. Çabakçor Lisans Eğitimini İşletme Bölümü’nde tamamladı. 33 yaşındaki Çabakçor günümüzde Dj’lik yapmakta aynı zamanda  Youtube platformunda açtığı kanalda video paylaşımında bulunmaktadır. Tuttuğu takım Galatasaray olan Çabakçor futbol oynamaya ve izlemeye epey düşkün.

Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci Enver Yücel’in kızı Begüm Yücel ile olan evliliğinden 2 oğlu var. Çift 8 yıllık evliliklerini 2020 yılında sonlandırdı.

Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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