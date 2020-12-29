TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'nın bugün ki konuk jürisi Doğuş Çabakçor oldu. Son zamanlarda Youtube paylaşımda bulunduğu videolar ile gündeme gelen ünlü DJ merak konusu oldu. İzleyici tarafından konuk jüri Çabakçor araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Doğuş Çabakçor kim? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta öğretiminin ardından Fen Lisesinden mezun oldu. Çabakçor Lisans Eğitimini İşletme Bölümü’nde tamamladı. 33 yaşındaki Çabakçor günümüzde Dj’lik yapmakta aynı zamanda Youtube platformunda açtığı kanalda video paylaşımında bulunmaktadır. Tuttuğu takım Galatasaray olan Çabakçor futbol oynamaya ve izlemeye epey düşkün.

Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci Enver Yücel’in kızı Begüm Yücel ile olan evliliğinden 2 oğlu var. Çift 8 yıllık evliliklerini 2020 yılında sonlandırdı.