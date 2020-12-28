Kemal Doğulu uzun süredir jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda adlı programdan ai bir karar ile veda etmesiyle gündem oldu. Yarışmacıların ve jüri üyelerinin gözyaşları içinde uğurladıkları Kemal Doğulu'nun yerine kim geleceği araştırma konusu oldu. Peki Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek? Neden Ayrıldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

Doya Doya Moda yeni jürinin kim olacağı merak edilirken, programın yayınlanan son tanıtımında jüri koltuğunda sosyetenin tanınan ismi Hande Demir Acar'ın oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Hande Demir Acar, yarışmaya konuk olarak mı geliyor, yoksa uzun soluklu jüri üyesi mi olacak? Yapımcı ve kanal tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılmadan evvel veda edeceği yönde kimi haberler gündeme gelmişti. Kemal Doğulu, ayrılık sebebini geçtiğimiz hafta cuma açıkladığı yeni projesi için olduğunu dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen'de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medya üzerinden duyurdu.