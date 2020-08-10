Doya Doya Moda 10 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 10 Ağustos puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

DOYA DOYA MODA 10 AĞUSTOS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 10 Ağustos Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA FRAGMAN